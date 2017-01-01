Возможная реприватизация отдельных компаний может отпугнуть инвесторов, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что идея реприватизации некоторых компаний, если она будет реализована, может негативно повлиять на инвестиционный климат Украины &n

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о том, есть ли принципиальная позиция правительства по данному вопросу, сообщает портал unian.net.

“Реприватизация - это очень опасно, это плохо, потому что инвестор в Украине должен чувствовать, что если он что-то проинвестировал, то безосновательно это у него никто не заберет. Нам нужно создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги и не будут бояться, что у них эти деньги просто заберут. А такая практика в Украине, к сожалению, в течение десятков лет существовала. Это то, что подрывает доверие в наше государство и делает ресурсы для нашего государства невероятно дорогими. Потому нужно очень осторожно относиться к таким идеям“, - сказал он.

Сам премьер подчеркнул, что Кабмин старается не принимать необдуманных решений, которые могут быть негативно встречены потенциальными инвесторами.

Как сообщалось, 11 октября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заверил, что государственные предприятия, которые хочет продать новая власть во время масштабной приватизации, в дальнейшем не будут отобраны у новых собственников в пользу государства.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании “Укртелеком“, увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.