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В Харькове дорожники положили асфальт вокруг авто

Комментариев: 1
Коммунальщики не смогли найти владельца припаркованного автомобиля и положили асфальт вокруг него.
Автомобиль был припаркован на улице Героев Труда
Автомобиль был припаркован на улице Героев Труда
twitter.com/h_saltovka

В Харькове водитель оставил автомобиль на ремонтируемом участке улицы, и дорожники положили асфальт вокруг него. Об этом в Twitter сообщила пользователь h_saltovka, опубликовав соответствующее фото в подтверждение.

Автомобиль был припаркован на улице Героев Труда, 4.

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Отмечается, что четыре ремонтника два часа искали владельца легковушки, но так и не смогли найти. В результате асфальт положили на всей улице, кроме участка под машиной.

 twitter.com/h_saltovka

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При этом в комментариях пользователь заинтересовался, почему ремонтники не вызвали эвакуатор.

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Теги: Харьков, казус, фото, асфальт, Ремонт дорог, коммунальщики
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Комментариев (2)
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ThaiFever    29.10.2019, 17:06
Оценка:  +1
ThaiFever
Эвакуатор вызвать ума не хватило ?
tetyalissa    29.10.2019, 17:14
Оценка:  0
tetyalissa
За него платить надо, и вообще , владельца авто давно пристрелили ..
Авто безхозное ,забирай ,но документов нет .. Только на разборку..
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