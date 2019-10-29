В Харькове дорожники положили асфальт вокруг авто

Коммунальщики не смогли найти владельца припаркованного автомобиля и положили асфальт вокруг него.

В Харькове водитель оставил автомобиль на ремонтируемом участке улицы, и дорожники положили асфальт вокруг него. Об этом в Twitter сообщила пользователь h_saltovka, опубликовав соответствующее фото в подтверждение.

Автомобиль был припаркован на улице Героев Труда, 4.

Читай также: Президент за рулем автомобиля проверил отремонтированную дорогу

Отмечается, что четыре ремонтника два часа искали владельца легковушки, но так и не смогли найти. В результате асфальт положили на всей улице, кроме участка под машиной.

twitter.com/h_saltovka Читай также: "Киевавтодор" продемонстрировал жителям города всю свою технику на одной выставке При этом в комментариях пользователь заинтересовался, почему ремонтники не вызвали эвакуатор.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.