УПЦ КП о признании ПЦУ Элладской церкви: Это большая ошибка
Решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) признать Православную церковь Украины (ПЦУ) якобы "противоречит священным канонам и является большой ошибкой". Об этом заявил Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.
"Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству", - цитирует заявление синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
В заявлении также отмечается, что решение Элладской церкви является якобы "является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола". Окончательное решение о возможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с духовенством Элладской церкви будет принимать Священный синод УПЦ МП.
В свою очередь, сегодня в ПЦУ сообщили, что из Синода Элладской православной церкви поступило письмо на имя предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.
В тот же день в РПЦ заявили о подрыве единства православия из-за "украинского раскола".
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Больше 25 лет создавать свою секту, а потом на петиных обещаниях просто все просрать!
Полная жесть!!!
Надергал цитат из разных мест и смешал в кучу киевский и московский патриархат ... типа и так сойдет для Бихмира.