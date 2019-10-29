Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

УПЦ КП о признании ПЦУ Элладской церкви: Это большая ошибка

Комментариев: 9
Решение Элладской церкви признать ПЦУ "противоречит священным канонам и традиции церкви", считают в Киевском патриархате.
УПЦ КП прокомментировала решение Элладской церкви
УПЦ КП прокомментировала решение Элладской церкви
facebook.com/УПЦ Київський Патріархат

Решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) признать Православную церковь Украины (ПЦУ) якобы "противоречит священным канонам и является большой ошибкой". Об этом заявил Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

"Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству", - цитирует заявление синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

В заявлении также отмечается, что решение Элладской церкви является якобы "является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола". Окончательное решение о возможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с духовенством Элладской церкви будет принимать Священный синод УПЦ МП.

В свою очередь, сегодня в ПЦУ сообщили, что из Синода Элладской православной церкви поступило письмо на имя предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

В тот же день в РПЦ заявили о подрыве единства православия из-за "украинского раскола".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: УПЦ КП, православная церковь, киевский патриархат, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos-    29.10.2019, 19:23
Оценка:  -2
Boxerogos-
ПНХ
SAId    29.10.2019, 19:13
Оценка:  0
SAId
ти придурок переймайся канонічністю московітської церкви а то еритиком здохнеш...
VSHIVANKA    29.10.2019, 18:49
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ТЕРМОС ТО НЕНАСТОЯЩИЙ !!! ))))
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 18:54
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
У маЦкоФских попов и такого нет.
advokit    29.10.2019, 18:43
Оценка:  0
advokit
Що ці московські попи(КГБ) там тявкають?! ПО НОРАХ ТВАРІ !
Ira0956    29.10.2019, 19:28
Оценка:  -1
Ira0956
Все норы уже вашими тварями заняты )
Alexsy    29.10.2019, 18:42
Оценка:  -4
Alexsy
Это жесть!
Больше 25 лет создавать свою секту, а потом на петиных обещаниях просто все просрать!
Alexsy    29.10.2019, 18:57
Оценка:  +1
Alexsy
Это полный пи3дец и это нужно цитировать!
Полная жесть!!!
WTF2wtf    29.10.2019, 18:39
Оценка:  +3
WTF2wtf
В тексте полная каша ... афтор вообще похоже не понимает о чем "новость" запостил.
Надергал цитат из разных мест и смешал в кучу киевский и московский патриархат ... типа и так сойдет для Бихмира.
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 18:53
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
блоХЕРЫ, херовы На БМ берут "работать" любого кто может Сtrl+C, Ctrl+V, думать не нужно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь