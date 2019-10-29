УПЦ КП о признании ПЦУ Элладской церкви: Это большая ошибка

Решение Элладской церкви признать ПЦУ "противоречит священным канонам и традиции церкви", считают в Киевском патриархате.

Решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) признать Православную церковь Украины (ПЦУ) якобы "противоречит священным канонам и является большой ошибкой". Об этом заявил Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

"Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству", - цитирует заявление синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

В заявлении также отмечается, что решение Элладской церкви является якобы "является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола". Окончательное решение о возможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с духовенством Элладской церкви будет принимать Священный синод УПЦ МП.

В свою очередь, сегодня в ПЦУ сообщили, что из Синода Элладской православной церкви поступило письмо на имя предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

В тот же день в РПЦ заявили о подрыве единства православия из-за "украинского раскола".

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