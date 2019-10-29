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Отвод войск в Золотом займет три дня - штаб ООС

Комментариев: 3
Разминирование участка вблизи населенного пункта будет длится около 30 дней. За всем будет наблюдать ОБСЕ.
Разведение войск в Золотом стартовало 29 октября
Разведение войск в Золотом стартовало 29 октября
из открытых источников

Процесс разведения войск у Золотого, начатый во вторник, 29 октября, займет не менее трех дней. Об этом во время заявили в штабе ООС.

"В целом мероприятия по разведению сил будут проходить в течение трех суток", - говорится в сообщении. 

Как известно, войска отводят на 1 км с обеих сторон. Таким образом расстояние между ними будет не менее 2 км.

На примере разведения войск в Станице Луганской в штабе ООС отметили, что из-за большого расстояния между передовыми позициями в таких районах количество обстрелов уменьшится к 0. Это даст возможность открыть пункт пропуска Золотое.

За процессом отвода войск следят наблюдатели ОБСЕ, к этому привлекают беспилотники. Командование ООС убеждает, что в случае обострения ситуации украинские военные готовы вернуться на позиции. 

Разминирование участка вблизи Золотого будет длится около 30 дней.

Стоит отметить, что с начала суток военные зафиксировали пять обстрелов, но все вне зоны участков разведения сил Золотого и Петровского. Никто из военных не пострадал.

Как сообщалось, сегодня стало известно о начале разведения войск в Золотом. Эту информацию позже подтвердили в "ЛНР", штабе ООС и ОБСЕ.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    29.10.2019, 19:34
Оценка:  0
Boxerogos
Клон,ты соплю в виде "-"приделал и что,поумнел?Конечно же нет.Лучше пиши под своим основным ником Wtf2wtf и не смеши людей.
Boxerogos    29.10.2019, 19:39
Оценка:  0
Boxerogos
Ведь если загуглить:"Здабуляка Бигмир",можно по результатам поиска легко убедиться что ник"Boxerogos -"-это бывший ник"Здабуляка".Клон,т ы не просто тупой,ты очень тупой.)))))))))))
Boxerogos    29.10.2019, 19:32
Оценка:  0
Boxerogos
Это Божие дело.Бог вам в помощь,Люди.Да будет мир!
Boxerogos-    29.10.2019, 19:21
Оценка:  -2
Boxerogos-
Нельзя верить ватопукинским бандидам!
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