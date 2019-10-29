В Украине запустили Фонд восстановления Донбасса

Владимир Зеленский объявил о запуске Фонда восстановления Донбасса при поддержке Всемирного банка.

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Об этом он сказал, закрывая первый инвестиционный форум по восстановлению Донбасса в Мариуполе, где были подписаны 12 меморандумов, а инвесторам представили сотни возможных проектов, передает LB.ua.

"Вместе с Всемирным банком мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться инвесторами этого фонда", - сказал президент.

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в свою очередь сообщил, что следующий инвестиционный форум должен состояться в Луганской области.

Ранее ОП назвал стоимость восстановления части Донбасса.

Напомним, что отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах. В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели.

В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet