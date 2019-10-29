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В Украине запустили Фонд восстановления Донбасса

Комментариев: 10
Владимир Зеленский объявил о запуске Фонда восстановления Донбасса при поддержке Всемирного банка.
Зеленский призвал всех становиться инвесторами этого фонда
Зеленский призвал всех становиться инвесторами этого фонда
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Об этом он сказал, закрывая первый инвестиционный форум по восстановлению Донбасса в Мариуполе, где были подписаны 12 меморандумов, а инвесторам представили сотни возможных проектов, передает LB.ua.

"Вместе с Всемирным банком мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться инвесторами этого фонда", - сказал президент.

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в свою очередь сообщил, что следующий инвестиционный форум должен состояться в Луганской области.

Ранее ОП назвал стоимость восстановления части Донбасса

Напомним, что отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах. В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели.

В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".

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Теги: Всемирный банк, донбасс, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, восстановление Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Boxerogos-    29.10.2019, 20:59
Оценка:  0
Boxerogos-
Я перевел уже на этот фонд три копейки ссср!))))
SINOBI-LIFE    29.10.2019, 20:50
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
А с какого хераУкраина будет восстонавливать,вот пусть вяликая срасия и тратиться!!!
Ira0956    29.10.2019, 20:49
Оценка:  +1
Ira0956
Я_не_лох пока еще ничего не запустил и не запустит. Это очередной треп, прочитанный с бумажки.
Boxerogos-    29.10.2019, 21:00
Оценка:  -1
Boxerogos-
А ты пыдор соси член,!!)))
Alexsy    29.10.2019, 20:21
Оценка:  -3
Alexsy
Если всякие пети, гонтаревы, парубии, федины, дроздовы, фарионы, луценки, турчиновы, яценюки и прочая шваль ..........….............. не вылезет.
ТО МОЖЕТ БЫТЬ!
SINOBI-LIFE    29.10.2019, 20:48
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
А может зё,богдан,коломойша и прочие,как тебе???
KIBARG    29.10.2019, 20:19
Оценка:  -1
KIBARG
Нормально так пьяному соседу-дебоширу. Устроил погром у соседей, под дверь нагадил - и сами всё уберут и починят.
Ira0956    29.10.2019, 20:34
Оценка:  -1
Ira0956
Сами с р а л и - сами и чините.
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 20:54
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
ОРДЛА справится, сама чинить?
KIBARG    29.10.2019, 21:06
Оценка:  0
KIBARG
Ух ты! Вымирающий представитель редкого вида верующего в гражданскую войну, и "ихтамнетов"! Какие перья!Попозируй для фото! С унитаза можешь не вставать!
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