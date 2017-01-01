Нацбанк прокомментировал задержание на взятке их сотрудника
Главный специалист Национального банка, которого задержали на взятке, не осуществлял выдачу лицензий. Об этом заявила пресс-служба НБУ.
Нацбанк уверяет, что задержанный сотрудник не являлся работником структурного подразделения, который занимается выдачей лицензий на осуществление валютных операций. Мужчина работал в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ и занимал руководящую должность.
При этом в НБУ добавили, что выдачей таких лицензий занимается коллегиальный орган, который принимает решения на основании заключений ряда департаментов.
Нацбанк обещает провести внутреннюю проверку.
Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудника НБУ задержали на взятке в $50 тысяч.
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