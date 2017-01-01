Нацбанк прокомментировал задержание на взятке их сотрудника

Задержанный главный специалист Нацбанка не осуществлял выдачу лицензий на осуществление валютных операций.

Нацбанк прокомментировал задержание сотрудника, которого поймали на взятке Прокуратура Киева

Главный специалист Национального банка, которого задержали на взятке, не осуществлял выдачу лицензий. Об этом заявила пресс-служба НБУ.

Нацбанк уверяет, что задержанный сотрудник не являлся работником структурного подразделения, который занимается выдачей лицензий на осуществление валютных операций. Мужчина работал в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ и занимал руководящую должность.

При этом в НБУ добавили, что выдачей таких лицензий занимается коллегиальный орган, который принимает решения на основании заключений ряда департаментов.

Нацбанк обещает провести внутреннюю проверку.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудника НБУ задержали на взятке в $50 тысяч.

НБУ ответил на обвинения прокуратуры в махинациях главного экономиста

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet