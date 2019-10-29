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МИД назвал условие разведения войск в Петровском

Комментариев: 5
Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает от России выполнения ее части Минских соглашений.
Разведению войск в Петровском должен предшествовать режим тишины
Разведению войск в Петровском должен предшествовать режим тишины
МЗС України

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что разведение сил и средств в Петровском произойдет при соблюдении режима прекращения огня. Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское (если там будет режим прекращения огня). Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний толчок, чтобы устроить саммит в "нормандском формате" в ноябре", - подчеркнул Пристайко.

Ранее сообщалось, что в Минске согласовали дату отвода сил в Петровском. Саму дату переговорщики не называют, но уже говорят о предпосылках для встречи нормандской четверки.

Напомним, что отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах. В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели. В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".

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Теги: МИД Украины, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, разведение сил на Донбассе, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Krotol2    29.10.2019, 23:31
Оценка:  -1
Krotol2
Что не требование то как бред больного
Антибес    29.10.2019, 23:28
Оценка:  0
Антибес
Нет-войне!
Aнтибєс    29.10.2019, 23:35
Оценка:  -2
Aнтибєс
Клон-педик, скажи это ботоксному карлику !!!)
Aнтибєс    29.10.2019, 23:16
Оценка:  0
Aнтибєс
Ну чо мистир Пукин, давай команду прекратить огонь !))
Антибес    29.10.2019, 23:30
Оценка:  -1
Антибес
Что,клон,мечтаешь о том чтобы он тебя"проевроинтегрировал&q uot;?Но ведь ты и так в памперсе шестой год ходишь из-за энкопреза!)))))
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