МИД назвал условие разведения войск в Петровском

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает от России выполнения ее части Минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что разведение сил и средств в Петровском произойдет при соблюдении режима прекращения огня. Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское (если там будет режим прекращения огня). Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний толчок, чтобы устроить саммит в "нормандском формате" в ноябре", - подчеркнул Пристайко.

Ранее сообщалось, что в Минске согласовали дату отвода сил в Петровском. Саму дату переговорщики не называют, но уже говорят о предпосылках для встречи нормандской четверки.

Напомним, что отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах. В штабе ООС еще утром заявляли об обстрелах в Золотом, а днем сообщили о соблюдении режима тишины в течение недели. В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".

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