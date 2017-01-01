Зеленский встретится с генсеком НАТО

Йенс Столтенберг приезжает в Киев для участия во встрече в рамках заседания Комиссии Украина - НАТО.



Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, встретится с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве, сообщает прес-служба Офиса президента.

Столтенберг приезжает в Киев для участия во встрече в рамках заседания Комиссии Украина - НАТО. Заседание пройдет в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса.

"Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - отметили в пресс-службе.

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