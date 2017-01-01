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Зеленский встретится с генсеком НАТО

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Йенс Столтенберг приезжает в Киев для участия во встрече в рамках заседания Комиссии Украина - НАТО.
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, встретится с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве, сообщает прес-служба Офиса президента.
 
Столтенберг приезжает в Киев для участия во встрече в рамках заседания Комиссии Украина - НАТО. Заседание пройдет в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса.
 
"Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - отметили в пресс-службе.
 
Напомним, 30 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса. Представители НАТО посетили Одессу.

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Теги: Украина-НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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