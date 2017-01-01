Британия расширит помощь украинским ветеранам и переселенцам

Посол Великобритании предложила помощь Министерству по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Великобритания намерена расширить помощь украинским ветеранам и внутренне перемещенным лицам. Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс во время встречи с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой, сообщает в среду, 30 октября, пресс-служба ведомства.

Симмонс заявила о желании предоставлять не только гуманитарную помощь, но и помощь Министерству ветеранов.

"Мы почти пять лет сосредотачивали свои усилия на гуманитарной помощи ветеранам, переселенцам, жителям временно оккупированных территорий. Теперь мы хотим расширить спектр помощи. Гуманитарное направление оставляем, а вместе с тем, хотим приобщиться к перестройке Минветеранов, усилить институциональные способности", - заявила Мелинда Симмонс.

Министр Оксана Коляда одобрительно восприняла такую инициативу и отметила те направления, которые требуют подобной международной поддержки. Она также рассказала о проекте Ветеранских пространств, которые необходимо внедрять в каждом регионе страны и которые сейчас уже работают в четырех областях.

Она добавила, что этот проект она накануне презентовала в Брюсселе в штаб-квартире НАТО представителям Трастового фонда НАТО относительно перехода из военной карьеры к гражданской.

Как сообщалось, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс начала работу в Киеве в сентябре этого года.

Напомним, несколько месяцев назад делегация британских военных посетила район ООС.

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