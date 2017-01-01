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Военные показали учения с запуском ракет С-300

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Во время тактических учений офицеры управления и подразделения ПвК Восток в условиях, максимально приближенных к боевым, использовали современный автоматизированный мобильный командный пункт Ореанда.
Военные учения в Херсонской области
Военные учения в Херсонской области
Facebook Повітряне командування Схід
 
Воздушное командование Восток обнародовало видео боевых стрельб Харьковского зенитного ракетного полка, которые провели на полигоне Ягорлык в Херсонской области в рамках тактических учений.
 
Военные выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям, обозначали средства воздушного нападения противника.
 
 
Как сообщили в командовании, вместе с харьковским полком боевые пуски ракет сделали и зенитчики из Никополя, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.
 
Во время тактических учений офицеры управления и подразделения ПвК Восток в условиях, максимально приближенных к боевым, использовали современный автоматизированный мобильный командный пункт Ореанда.
 
 
На завершающем этапе учений все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства.
 
Напомним, что на Донбассе, в воскресенье, 3 ноября, незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня 6 раз, в результате обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
 
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Теги: ВВС, учения, ВСУ, армия Украины, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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