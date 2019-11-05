Журналисты узнали, как владельцы российских букмекерских контор пишут закон о легализации игорного бизнеса в Украине

Разработка закона о легализации игорного бизнеса происходит при непосредственном участии представителей компаний, которые контролируют рынок азартных игр в Украине и активно ведут бизнес в России. Историю создания законопроекта исследовал Апостроф.

Как стало известно изданию, рабочую группу по созданию законопроекта неформально возглавил россиянин Борис Баум, который является владельцем оффшорного казино First National Lotteri Ltd и прежде был связан с российскими криминальными группировками.

“Глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия не смог объяснить, как Борис Баум возглавил процесс создания закона о легализации игорного бизнеса. В интервью журналистам он сказал, что “это эксперт, который дали другие люди“, - пишет Апостроф. - Фамилии этих людей Арахамия не назвал, но угадать их не трудно. По его же словам, на украинском рынке азартных игр есть два главных игрока - “Фаворит“ и “Пари-Матч“. Именно они определяют правила игры для всех“.

Арахамия подтвердил, что разработчиков проекта закона дали люди из игорного бизнеса, половина из которых - представители криминального мира, “с которыми неприятно встречаться“.

В расследовании приведена схема лоббистов, среди которых владельцы российских букмекерских контор и казино. В частности, компаний “Фаворит“ и “Пари-Матч“, работающих на территории России, Украины, Беларуси и других стран СНГ, а также предоставляющих услуги на территории оккупированного Крыма и Донбасса.

Ранее СМИ писали, что законопроект про легализацию игорного бизнеса выгоден действующим букмекерским пунктам и фактически устанавливает монополию этих компаний на рынке.