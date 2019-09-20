В Украине резко сократилось число бизнесменов

Ранее президент подписал указ о неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц-предпринимателей.

В Украине число предпринимателей по состоянию на октябрь сократилось на 167 тысяч человек, сообщили в Государственной налоговой службе, сообщает 5 ноября УНН

"По состоянию на 01.10.2019 общее количество физических лиц-предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность по данным Отчета "О состоянии учета плательщиков", - 167 тысяч человек", - сообщили в налоговой службе.

При этом, согласно предоставленным данным, в 2018 году, предпринимательскую деятельность прекратили 196 тысяч человек.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский принял ряд решений для усиления защиты бизнеса, среди которых: закон об усилении защиты бизнеса, основные положения которого предусматривают усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера путем внесения изменений и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Зеленский также подписал указ о неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

В то же время, изменения в Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 128-IX от 20.09.2019) и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 129-IX от 20.09.2019), предусматривают широкое внедрение кассовых аппаратов.

Впрочем, под действие этих законов не подпадают плательщики единого налога, которые относятся к I группе, то есть чей годовой доход не превышает 300 тысяч гривен. Кроме того, покупатель сможет подать жалобу на продавца, если не все позиции отражены (детализированные) в чеке. Тогда предпринимателю придется заплатить штраф.

Сами физлица-предприниматели недовольны такими новшествами, ведь придется покупать кассовые аппараты, а это дополнительные расходы. Кроме того, предприниматели не уверены, что смогут в полной мере пользоваться смартфонами, как кассовым аппаратом, ведь это требует программного обеспечения, разъяснения от фискальных органов и в целом готовность налоговиков к таким новациям. Также кассовые чеки это строгая отчетность, так же вызывает недовольство ФОПовцев.

Напомним, правительство США будет препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории Украины, что следует из подписанного президентом законопроекта.

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