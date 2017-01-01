От Порошенко до "слуг народа". Пранки в украинской политике

Пранкер в телефонной переписке разыграл нескольких народных депутатов из партии Слуга Народа от имени главы ГПУ Руслана Рябошапки.

Пранки в украинской политике вещь не новая. Почему-то украинские политики достаточно легко ведутся на розыгрыши телефонных хулиганов.

Общения пранкера с депутатами партии Слуг Народа стало начстоящей сенсацией украинской политической жизни и грозит нардепам уголовными производствами.

Корреспондент.net вспомнил другие украинские политические пранки.

Коломойский

С началом войны на Донбассе тогда губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский стал мишенью пранкеров. По сети до сих пор гуляют ролики общения Коломойского с якобы "народным губернатором Донецка" Павлом Губаревым, под которого гримировался московский пранкер Алексей (Лексус).

Правда, существует мнение, что украинский бизнесмен все понимал и просто подигрывал пранкеру.

Порошенко

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как "Вован", опубликовал в Сети видеозапись, на котором якобы говорит с президентом Петром Порошенко.

В разговоре Кузнецов выдал себя за главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. На записи обсуждается ситуацию на Донбассе, Минские переговоры, Крым и взломанная почту помощника президента РФ Владислава Суркова.

Ляшко

Тот же пранкер “Вован” обнародовал видеозапись, в которой общается с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Пранкер представился ведущим передачи Кухня.

Международный масштаб

Все тем же “Вовану” и “Лексусe”, обвиняемым в связях с российскими спецслужбами, удалось пообщаться с министром энергетики США Риком Перри якобы от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Пранкеры, в частности, расспрашивали министра о контракте на поставку угля из США в Украину. Посол Украины в США Валерий Чалый называл такие действия системной провокацией России против Украины.

«За неделю несколько звонков - три губернатора, два мэра городов - это невозможно сделать без сбора информации... Мы знаем, что там есть серьезная подготовка таких разговоров, и это действует не один человек. Более того, такая информация собирается системно соответствующими службами», - заявлял дипломат.

Слуги народа

Жертвами пранкера Джокера стали депутаты от фракции Слуга народа. На Telegram-канале пранкера была опубликована переписка с нардепами от Слуги народа Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко — ее вели якобы от имени Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

С Михаилом Радуцким пранкер обсуждает тему доплат депутатам «в конвертах». Джокер высказывает предположение, что ряд избранников от Слуги народа «уже хотят $».

«Я об этом говорил первому, что надо что-то решать, иначе не удержим. Я слышал про 40 от некоторых богатых товарищей», — отвечает Радуцкий.

С Николаем Тищенко — самая продолжительная и доверительная переписка из обнародованных пранкером. Депутат якобы признается пранкеру о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа («предатель на предателе») и сетует на то, что политическая карьера и скандалы в СМИ «убивают его имя».

«Бизнесу п… ц без меня. Имя убивают в хлам, думал команда семья коллектив все один за одного и просто х… ю… жена плачет, каждый день говорит, что меня посадят)))… как дальше не понимаю… Сначала я дурак, потом насос, потом наркоман, потом Добкин, потом с АТО — Ярошем за закон 2045-1 зарубился, теперь я смотрящий, скоро в пи… запишут», — пишет Тищенко (орфография и пунктуация сохранены).

Пранкер также уверяет депутата, что ряд его коллег якобы хотели «писать заяву» на Тищенко за выплаты им денег наличными. «Просто я тебя прошу — лично не давай. Придумай что-то», — предлагает Джокер. «Скажи плиз поменяю тактику», — отвечает Тищенко, который в этой переписке также настойчиво пытался выяснить, кто именно из нардепов якобы на него жаловался.

Нардеп Михаил Радуцкий, глава комитета по вопросом здравоохранения, в комментарии Радио Свобода подтвердил, что он действительно вел переписку, скриншоты которой были обнародованы.

При этом он опроверг, что его однопартийцы получают дополнительные выплаты наличными. «Не получают депутаты Слуги народа никаких денег в конвертах. Точка», — заявил Радуцкий.

Комментируя переписку с пранкером, он также пояснил, что стал получать сообщения с номера, который уже был записан в его телефоне ранее и обозначен как «хз». Радуцкий пояснил, что посчитал собеседника кем-то из знакомых ему людей и потому продолжил общение.