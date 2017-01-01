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Зеленский поручил ввести е-пенсии до конца года

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Глава государства также поставил задачу ввести назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.
Зеленский провел встречу с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров
Зеленский провел встречу с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 ноября,  поручил до конца текущего года ввести назначение пенсий через мобильное приложение, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров, президент подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.

При этом Зеленский поставил задачу ввести до конца 2019 года назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Напомним, в государственном бюджете на следующий год предусматривается незначительное повышение пенсий. На пенсии выделят 173 млрд гривен. При этом пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки по уходу на 670 гривен - на эти цели закладывается 806 млн гривен.

Украинцы назвали размер достойной пенсии

Ранее сообщалось, что за год пенсия практически не изменилась. Почти половина пенсионеров в Украина получают выплаты на уровне 1500-2000 гривен в месяц.

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Теги: пенсия, Кабмин Украины, пенсии, Владимир Зеленский, цифровые технологии
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Источник: korrespondent.net

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