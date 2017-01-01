Генпрокурор пообещал депутатам немедленно уволить Кулика

В Офисе Руслана Рябошапки отреагировали на обращение 60 депутатов и общественных организаций относительно скандального прокурора.

В Офисе генерального прокурора пообещали немедленно отреагировать на обращение депутатов и общественных организаций относительно скандального прокурора, пишет 112.

Депутаты требуют немедленного увольнения из Генпрокуратуры скандального прокурора Константина Кулика, рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Владимир Кабаченко. По его словам, нет смысла ждать до нового года и оплачивать бюджетными средствами пребывание на рабочем месте оскандалившегося прокурора Кулика. Об этом Кабаченко сообщил после встречи с генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Напомним, во вторник генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассмотрел обращение народных депутатов Украины относительно переназначения в органы прокуратуры скандального прокурора Константина Кулика. Ранее его подозревали в незаконном обогащении, а недавно журналисты Bigus.info обнаружили у Кулика пентхаус в центре Киева, который принадлежит матери детей Кулика и построен без разрешительных документов в одном из элитных комплексов столицы. Кроме того, Кулик известен тем, что не прошел переаттестацию в обновленный прозрачный Офис генпрокурора и ушел якобы на больничный. Кулика связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поскольку он вел ранее дела по злоупотреблениям при национализации "ПриватБанка" и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. По информации Reuters, Кулик неформально вел переговоры (фактически торговал информацией) с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани взамен на компромат против демократа Джо Байдена (который является конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году). Кулик встречался с Джулиани летом в Париже, пишет Reuters. По информации издания, скандального прокурора должны уволить до конца этого года.

По словам народного депутата фракции "Слуга народа" Ивана Шинкаренко, генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал вскоре возобновить дела о незаконном обогащении Константина Кулика. "В случае игр с больничным, Кулик будет уволен до конца текущего года точно, поскольку с нового 2020 года начинает работу обновленный очищенный Офис генерального прокурора", - рассказал Шинкаренко по итогам встречи с Русланом Рябошапкой.

Руслан Рябошапка подтвердил намерения очистить Офис генеральной прокуратуры от одиозных личностей и прокуроров старого образца. Ранее к Рябошапке обращались общественные организации относительно незаконного переназначения Кулика. На прошлой неделе более 60 депутатов из фракций "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина" подписали коллективное обращение к генпрокурору относительно увольнения Кулика.

"Я просто позволю себе напомнить, что Константин Кулик ранее обвинялся по делу о незаконном обогащении. Это дело было закрыто в суде лишь потому, что Конституционный суд Украины решил, что незаконное обогащение больше не преступление", - заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская.

Обращение в ГПУ к Руслану Рябошапке поддержали представители "Голоса", "Батькивщины" и "Слуги народа", а также представители антикоррупционных общественных организаций "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) и Трансперенси Интернешнл Украина, экс-главой которой был нынешний народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин. По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, ситуация с Куликом ставит под угрозу доверие к антикоррупционным органам Украины и лично Руслану Рябошапке. А очистка от старых антигероев и обновление системы являются задачами новой власти.

О том, что прокурора Константина Кулика необходимо немедленно уволить, говорит и кандидат политических наук Дмитрий Спивак, комментируя встречу прокурора с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани для обсуждения обвинения против Хантера Байдена."Сегодня Associated Press и другая пресса в США написала, что Джулиани, а он частное лицо, гражданин другой страны, признался, что он имел встречу с украинским прокурором по фамилии Кулик и обсуждали там какие-то дела, документы, после которых ГПУ, как по заказу, мальчики по вызову, открыла публичное дело против компании Burisma", – сказал он. Эксперт подчеркнул, что нет ни одной европейской страны в мире, где Кулик продолжал бы работать.