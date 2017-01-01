Зеленский поручил Кабмину продлить контракт на 45 БТР

Это решение позволит в ближайшее время изготовить 12 БТР-4Е. Другие бронетранспортеры изготовят до конца августа 2020 года.

Владимир Зеленский посетил Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский инициировал рассмотрение Кабинетом министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А. А. Морозова (ХКБМ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 6 ноября.

Отмечается, что во время рабочей поездки в Харьковскую область Владимир Зеленский посетил предприятия Укроборонпрома. Он ознакомился с ходом выполнения госзаказа на 45 БТР-4Е, которые должны были изготовить еще в июне этого года. Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.

"Состояние предприятий Укроборонпрома ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Минобороны Украины и ХКБМ, заключенного во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 14 июля 2016 года в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", – сказал Зеленский.

Отмечается, что это решение позволит в ближайшее время изготовить 12 БТР-4Е. Другие бронетранспортеры изготовят до конца августа 2020 года.

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Ранее сообщалось, что Зеленский "в шоке" от харьковского завода имени В. А. Малышева, который занимается производством и ремонтом танков для ВСУ. Президент узнал, что у работников низкие зарплаты, неотапливаемые помещения, а с 2009 года там построили всего один танк.

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