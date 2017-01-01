Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский поручил Кабмину продлить контракт на 45 БТР

Комментариев: 0
Это решение позволит в ближайшее время изготовить 12 БТР-4Е. Другие бронетранспортеры изготовят до конца августа 2020 года.
Владимир Зеленский посетил Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова
Владимир Зеленский посетил Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский инициировал рассмотрение Кабинетом министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А. А. Морозова (ХКБМ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 6 ноября.

Отмечается, что во время рабочей поездки в Харьковскую область Владимир Зеленский посетил предприятия Укроборонпрома. Он ознакомился с ходом выполнения госзаказа на 45 БТР-4Е, которые должны были изготовить еще в июне этого года. Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.

"Состояние предприятий Укроборонпрома ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Минобороны Украины и ХКБМ, заключенного во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 14 июля 2016 года в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", – сказал Зеленский.

Отмечается, что это решение позволит в ближайшее время изготовить 12 БТР-4Е. Другие бронетранспортеры изготовят до конца августа 2020 года.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский поручил Кабмину продлить контракт на 45 БТР

Ранее сообщалось, что Зеленский "в шоке" от харьковского завода имени В. А. Малышева, который занимается производством и ремонтом танков для ВСУ. Президент узнал, что у работников низкие зарплаты, неотапливаемые помещения, а с 2009 года там построили всего один танк.

Оборонный заказ шел компаниям прошлых политиков – Абромавичус

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, завод, Кабмин Украины, правительство, бронетехника, контракт, правительство Украины, Укроборонпром, БТР, Владимир Зеленский, БТР-4
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь