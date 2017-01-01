Опубликованы правила и требования ВНО-2020

Ознакомление с информацией поможет выпускникам распределить время для написания теста и выработать стратегию работы.

Как будет проходить ВНО в 2020 году facebook.com/zno.ukr.center

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования Внешнего независимого оценивания 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В правилах для каждого предмета ВНО указано структуру теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов. Также указано время, отведенное на выполнение теста.

В пресс-службе отмечают, что ознакомление с информацией, указанной в характеристике сертификационной работы, поможет выпускникам школ рационально распределить время для написания теста и выработать собственную стратегию эффективной работы во время прохождения ВНО.

Сокращенная структура теста каждого предмета:

- В тесте по украинскому языку и литературе будет в общей сложности 58 задач различной формы. На исполнение отведено 180 минут.

- В тесте по математике будет 35 заданий различных форм. На исполнение отведено 180 минут.

- В тесте по истории Украины 60 заданий различных форм. На исполнение отведено 150 минут.

- В тесте по английскому языку 59 задач различных форм и четыре части. На исполнение отведено 150 минут.

- В тесте по немецкому языку будет 59 заданий различных форм и четыре части. На исполнение отведено 150 минут.

- В тесте по французскому языку будет 59 заданий различных форм и три части. На исполнение отведено 150 минут.

- В тесте по испанскому языку будет 59 задач различных форм и четыре части. На исполнение отведено 150 минут.

- В тесте по биологии 50 заданий различных форм. На исполнение отведено 150 минут.

- В тесте по географии 54 задачи различной формы. На исполнение отведено 150 минут.

- В тесте по физике будет 38 заданий различных форм. На исполнение отведено 180 минут.

- В тесте по химии 52 задания различных форм. На исполнение отведено 180 минут.

Напомним, что в 2019 году самый высокий конкурс в вузы был на политологию, журналистику и стоматологию.

Также сообщалось, что более 270 участников ВНО получили 200 баллов.

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