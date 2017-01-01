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Украина и США подписали оборонный протокол

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Руководство оборонных ведомств двух стран определили дальнейшие направления сотрудничества.
Заместитель министра обороны Украины Алина Фролова с американской коллегой
Заместитель министра обороны Украины Алина Фролова с американской коллегой
mil.gov.ua

Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов подписали протокол, который определяет дальнейшие направления сотрудничества между двумя оборонными ведомствами. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в ходе встречи украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе.

В свою очередь, американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины.

 

 

Ранее Помпео заявлял, что усилении оборонных возможностей Украины – в числе приоритетов в политике Трампа по Украине.

Напомним, Белый дом назвал причину заморозки помощи Украине. Как сообщалось, США удерживали деньги для Киева из-за беспокойства по поводу коррупции и отсутствия поддержки со стороны других стран.

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Теги: США, Украина-США, Минобороны, договор
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Источник: korrespondent.net

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