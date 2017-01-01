Состоялся допремьерный показ WEB сериала "Вільні гроші"

Это уникальный проект создан по заказу компании ООО «Фридом Финанс УКРАИНА». Едва ли не впервые в Украине, в глубокий сюжет и интересное содержание игрового фильма органично интегрировали рекламный контент - в развлекательной и легкой форме зритель будет познавать сложный мир финансов.

“Вільні гроші“ - это 7-ми серийный фильм, в основе которого - захватывающая жизненная история, где есть и детективная, и романтическая составляющая. Фильм относится к модному сегодня жанру профессиональных и отраслевых сериалов - авторы вдохновлялись лучшими мировыми хитами - сериалами «Миллиарды» и «Форс мажоры». О сложном для зрителя мире финансов рассказывается интересно и просто - через истории людей, работающих в компании. Сериал создан по современным телевизионным стандартам качества - идеальное изображение, интересные диалоги, интригующий сюжет, сильный актерский состав.

Актерская группа: Остап Ступка, Алина Коваленко (снималась в сериале «Кріпосна» и фильме «Захар Беркут»), Богдан Рубан (актер фильма «Eva.Stories»); Михаил Кришталь (актер сериала «Кріпосна»), Елена Курта (актриса сериала «Школа»), Владислав Гончаров, Роман Муленко, Себастиан Антон. Саундтрек сериала создал талантливый украинский пианист Евгений Хмара.

Режиссер сериала - Ирина Петрикей, авторы идеи: Валерий Примост, Борис Цомая и Анастасия Остренская. Автор сценария: Валерий Примост.

Продюсерами картины является Станислав Карпенко и Андрей Куприенко. Производством сериала занималась команда “Studio-Storytellers“.

Один из авторов идеи, маркетинг директор ООО «Фридом Финанс УКРАИНА», Борис Цомая комментирует:

«Формат художественного кино или сериала для современного бренда, который понимает актуальные тренды маркетинга и рекламы - это сознательный и эффективный инструмент. Мы работаем над налаживанием тонкого, эмоционального контакта со своей аудиторией. Сериал - это возможность легко рассказать людям о себе, о нашем бренде, о наших идеях, желаниях, амбициях и даже, если хотите - чувствах и переживаниях. Это возможность показать компанию изнутри - конечно, в лучшем свете, но без “дешевых“ рекламных приемов и крючков - красиво и искренне.

Мы уверены в результате этого проекта - для нас это не прямая конверсия в растущие продажи, хотя это тоже неплохо. Мы надеемся, что сериал понравится людям, его посмотрят и порекомендуют друзьям, а если зритель еще и узнает больше о мире финансов, усилит свою финансовую грамотность – будем считать, что проект реализован на 100%.

Подобный инструмент (создание бренда не рекламного, а качественного художественного контента) только зарождается во всем мире - прошу не путать с «продакт плейсмент» в кино, спонсорскими интеграциями в развлекательные ТВ или онлайн проекты. Речь идет именно о том, когда сам бренд создает некую историю о себе, о людях, о жизни. В мире уже есть яркие и успешные примеры - нам особенно приятно, что мы среди первых, кто популяризирует подобный формат в Украине».

Работа над фильмом длилась около пяти месяцев. Сериал будет транслироваться на YouTube канале #Investtalk. Первая серия будет доступна к просмотру уже 11 ноября.