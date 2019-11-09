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Аваков отреагировал на задержание ветерана АТО в Польше

Комментариев: 12
Дело Игоря Мазура является полностью сфабрикованным в угоду Кремлю, считает Арсен Аваков.
Арсен Аваков заверил, что МВД уже связалось с Интерполом и силовиками Польши
Арсен Аваков заверил, что МВД уже связалось с Интерполом и силовиками Польши
МВС України

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Россия в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 9 ноября.

Таким образом Аваков прокомментировал задержание польскими силовиками на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск украинского активиста, участника АТО Игоря Мазура.

По словам Авакова, в РФ возбуждены статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и тяжело травмированы несколько российских военнослужащих", – отметил Аваков.

Министр подчеркнул, что основанием для задержания стало опубликованное РФ в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Аваков отметил, что МВД Украины "немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке РФ неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины, а также компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства".

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которая полностью сфабрикованным в угоду Кремлю", – резюмировал Аваков.

Напомним, о задержании Игоря Мазура сообщила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, уже на следующей неделе в городе Холм будет решаться вопрос о заключении украинца под стражу с целью экстрадиции в Россию.

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Теги: Россия, Украина, Польша, Интерпол, Аваков, задержание, ветеран, Арсен Аваков, АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Da-Gabon    09.11.2019, 21:42
Оценка:  0
Da-Gabon
Косят зайцы траву...
Антибес    09.11.2019, 20:43
Оценка:  +4
Антибес
И снова заезженная пластинка про"кремлёвский след".Тупой Ара,сейчас же не 2014-2015 годы,когда на эту зомботуфту многие велись!Сейчас на эти сказки только потрохоботы ведутся.Но у них нет мозга и им за это платят.
Антибес    09.11.2019, 20:47
Оценка:  +4
Антибес
Потрохоботелло SINOBI-LIFE/ВыВсеВрети,ты уже дососало своему хозяину Педе?Ну тогда иди продолжай гири пилить,пока
окончательно не стало тупым рогом!Гыгыгыгыгы!)))))))))))))
Pivkov3    09.11.2019, 20:35
Оценка:  +6
Pivkov3
да все ветераны АТО либо дауны, либо уголовники
ВыВсеВрети    09.11.2019, 20:42
Оценка:  -7
ВыВсеВрети
на счет хромосом это на росии, дауны лезут в чужую страну!...))))))))
в Украине и в Сирии много витязей-даунов полегло вдоль дорог!...гы-гы-гы
Pivkov3    09.11.2019, 20:54
Оценка:  +5
Pivkov3
я не знаю, как вдоль дорог России и Сирии, а вот у меня в Киеве дауны прямо на ул. Проезной гранатой себя взрывают и прохожих калечат которые вдоль дороги идут.
ThaiFever    09.11.2019, 20:27
Оценка:  +4
ThaiFever
"в угоду Кремлю, считает Арсен Аваков." - То есть в Чеченскую войну он там воевал против РФ в угоду Кремлю ? да армяшка ?!
SINOBI-LIFE    09.11.2019, 20:30
Оценка:  -7
SINOBI-LIFE
А вы федерасты что делали в независимой Ичкерии,а гнидник???
ThaiFever    09.11.2019, 21:15
Оценка:  +4
ThaiFever
Дудаев ее сделал независимой ?! вторая война когда ей дали независимость кто просил их переть на Дагестан ?
SINOBI-LIFE    09.11.2019, 21:34
Оценка:  -2
SINOBI-LIFE
ThaiFever - вы биомусор сами и спровоцировали!!!
VSHIVANKA    09.11.2019, 20:23
Оценка:  +4
VSHIVANKA
РОССИЯ КУПЫЛА УСИХ ....
УВИСЬ СВИТ НЭ З НАМЫ. ?!
ВыВсеВрети    09.11.2019, 20:39
Оценка:  -6
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, ТЫ ЧАВО, УЖЕ НАЛЯПИЛА ПЕТУШКОВ?!...ГЫ-ГЫ-ГЫ
НЕТ, ПОМОЙКА ВСЕХ НЕ КУПИТ!...)))))))
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