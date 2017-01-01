Мазур прокомментировал задержание в Польше

Ветеран АТО отрицает участие в боевых действиях на территории Чечни. Он подчеркнул, что украинские пограничники не предупредили его о списке Интерпола.

"Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время. Мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре Свободный Кавказ", - заявил Мазур на брифинге в Люблине.

По словам ветерана, украинские пограничники не предупреждили, что он находится в списке Интерпола.

"Я уже в Польше был несколько раз после того, как уволился из ВСУ. Я был в базе Интерпола с 2014 года, просто Интерпол не давал ход этому. Последние месяцы Россия начала активно работать на международном уровне. Интерпол сдался и включил нас в так называемый "черный список". К сожалению, Интерпол помогает в этом России", - отметил Мазур.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет украинца в том, что он якобы участвовал в в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни в 1994-2000 годах.

Позже стало известно, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.