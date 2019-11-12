Экс-владелец VAB Бахматюк и зам Гонтаревой Писарук подозреваются в сговоре

Бахматюк и Писарук, как утверждают в НАБУ и САП, совместно реализовали схему по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ. При этом сообщается, что к схеме могут быть причастны более 15 лиц.

НАБУ и САП планируют объявить подозрение бывшему владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку, а также ряду сотрудников Нацбанка, в злоупотреблениях при предоставлении банку стабилизационного кредита в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ во вторник, 12 ноября.

"Следствием установлено, что к реализации схем по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 лиц. Восемь из них уже уведомлены о подозрении. Еще в отношении ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца VAB Банка, которые в настоящее время находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении предусмотренным КПК Украины в таких случаях способом", - сказано в сообщении.

В НАБУ добавили, что о подозрении сообщили восьми людям: бывшему первому заместителю председателя НБУ (Писарук - ред.); экс-директору Генерального департамента банковского надзора; бывшему и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области (Каленский - ред.); экс-главе набсовета VAB Банка; экс-заместителю председателя правления банка; трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка (Бахматюк - ред.).

Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").

В то же время, САП заявляет, что Бахматюк в 2014 году вступил в сговор с Александром Писаруком, который на тот момент был первым замом главы Нацбанка: стабилизационный кредит выдали под залог имущества, стоимость которого была завышена.

Высший антикоррупционный суд сейчас проводит слушания об избрании меры пресечения в отношении члена Совета НБУ Николая Каленского, возглавлявшего тогда главное управление НБУ по Киеву и области, и которого, по версии следствия, задействовал Писарук. Об этом сообщает Укринформ.

Прокурор утверждает, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит банку "как минимум 1 млрд... Каленский в курсе...".

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, хотя имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму. По версии следствия, средства стабкредита выводились затем из банка, в том числе на "мертвых душ".

Прокурор ходатайствует о взятии Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн, а также об изъятии паспортов и ношении электронного браслета.

Сторона защиты отметила, что член совета НБУ был задержан 11 ноября возле своего дома, были проведены обыски в его доме и в квартире его дочери. Адвокат подчеркнул, что ранее окружной суд отказал в иске с подобными обвинениями, которые во многом строятся лишь на факте занятия подозреваемым конкретной должности.

Пресс-служба НАБУ составила карточки, которые объясняют суть подозрений и расследования.

Накануне сообщалось о задержаниях по делу VAB Банка. Детективы НАБУ задержали в том числе бывших и действующих чиновников Нацбанка по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. А в марте 2015 года было принято решение о ликвидации банка.

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