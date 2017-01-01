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Brexit: Украина обсудила с Британией новое соглашение

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Пристайко и посол Британии обсудили новое соглашение, которое должно вступить в силу после выхода Британии из ЕС.
Украина и Британия обсудили новое долгосрочное соглашение
Украина и Британия обсудили новое долгосрочное соглашение
mfa.gov.ua

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обсудили новое двустороннее соглашение, которое должно вступить в силу после Brexit. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам встречи дипломатов во вторник, 12 ноября.

"Посол проинформировала о развитии событий вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС с учетом внутренней политической ситуации в Великобритании. В ходе встречи было обсуждено состояние разработки нового двустороннего соглашения, которое после Brexit заменит в отношениях с Соединенным Королевством Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", -сказано в сообщении.

Посол Симмонс заверила, что Великобритания будет оставаться важным партнером Украины в противодействии российской агрессии и оказывать помощь Украине в осуществлении реформ.

Пристайко подчеркнул важность достижения прогресса в вопросе либерализации визового режима между странами.

28 октября Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.

В понедельник, 29 октября, Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

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Теги: Украина, Британия, МИД Украины, Великобритания, Brexit, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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