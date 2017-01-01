В Житомирской области "бизнесмены" получили около 14 млн грн за незаконный экспорт древесного угля, а на Харьковщине обнаружили экологически опасную незаконную переработку древесины на 21 млн грн.

Масштабную схему хищения леса для экспорта обнаружили в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции области во вторник, 12 ноября.

Схему организовали двое предпринимателей в Новоград-Волынском районе. Один из мужчин отвечал за поставки леса, а второй занимался его переработкой в древесный уголь. Это все происходило на предприятии, зарегистрированном на территории одного из сельских советов района.

Преступная схема действовала в течение 2018-2019 годов. За это время бизнесмены продали за рубеж продукции на около 14 миллионов гривен. Теперь им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: Правоохранители обнаружили миллионные хищения леса в двух областях

В свою очередь, СБУ обнаружила незаконную переработку древесины на 21 миллион гривен, которая к тому же была экологически опасной, передает пресс-центр ведомства.

В Балаклейском районе участники групп организовали незаконную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля для продажи. Заготовленное сырье дельцы переделывали в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем и загрязняли воздух вредными веществами.

Готовую продукцию реализовывали через места розничной торговли. Деятельность еще четырех нелегальных производств блокировали в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском районах.

В Изюме СБУ на территории подпольных складов злоумышленники хранили готовый уголь и осуществляли его фасовку. Во время обысков правоохранители изъяли там более 50 тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование. Стоимость изъятой продукции составляет более 1,5 млн гривен.

Большинство экологически вредных производств находилось неподалеку населенных пунктов и угрожало здоровью их жителей.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств начатых по ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: Правоохранители обнаружили миллионные хищения леса в двух областях

Напомним, ВР ввела уголовную ответственность за вывоз леса. Контрабанда леса и лесоматериалов теперь будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Вырубка леса вредит экологии в разы сильнее, чем предполагалось

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