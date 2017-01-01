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Правоохранители обнаружили миллионные хищения леса в двух областях

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В Житомирской области "бизнесмены" получили около 14 млн грн за незаконный экспорт древесного угля, а на Харьковщине обнаружили экологически опасную незаконную переработку древесины на 21 млн грн.
Правоохранители нашли две незаконные вырубки, которые нанесли многомиллионный ущерб
Правоохранители нашли две незаконные вырубки, которые нанесли многомиллионный ущерб
zt.npu.gov.ua

Масштабную схему хищения леса для экспорта обнаружили в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции области во вторник, 12 ноября.

Схему организовали двое предпринимателей в Новоград-Волынском районе. Один из мужчин отвечал за поставки леса, а второй занимался его переработкой в древесный уголь. Это все происходило на предприятии, зарегистрированном на территории одного из сельских советов района.

Преступная схема действовала в течение 2018-2019 годов. За это время бизнесмены продали за рубеж продукции на около 14 миллионов гривен. Теперь им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

 

 

В свою очередь, СБУ обнаружила незаконную переработку древесины на 21 миллион гривен, которая к тому же была экологически опасной, передает пресс-центр ведомства.

В Балаклейском районе участники групп организовали незаконную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля для продажи. Заготовленное сырье дельцы переделывали в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем и загрязняли воздух вредными веществами.

Готовую продукцию реализовывали через места розничной торговли. Деятельность еще четырех нелегальных производств блокировали в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском районах.

В Изюме СБУ на территории подпольных складов злоумышленники хранили готовый уголь и осуществляли его фасовку. Во время обысков правоохранители изъяли там более 50 тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование. Стоимость изъятой продукции составляет более 1,5 млн гривен.

Большинство экологически вредных производств находилось неподалеку населенных пунктов и угрожало здоровью их жителей.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств начатых по ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

 

 

Напомним, ВР ввела уголовную ответственность за вывоз леса. Контрабанда леса и лесоматериалов теперь будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Вырубка леса вредит экологии в разы сильнее, чем предполагалось

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Теги: СБУ, Харьковская область, лес, полиция, вырубка, вырубка леса, Житомирская область, вырубка зеленых насаждений
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Источник: korrespondent.net

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