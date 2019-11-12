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Место Луценко в Раде займет Вятрович

Комментариев: 2
Ирина Луценко сложила мандат, ссылаясь на состояние здоровья. Вместо нее в парламент войдет Владимир Вятрович.
Вместо Луценко в Раду заходит Вятрович
Вместо Луценко в Раду заходит Вятрович
facebook.com/volodymyr.viatrovych

Вместо народного депутата фракции Европейская солидарность Ирины Луценко в Верховную Раду войдет бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. Об этом он написал в Facebook во вторник, 12 ноября.

Он заявил, что идет в политику, чтобы украинцы "знали нашу историю, не искаженную из-за рубежа, и с уверенностью смотрели в свое будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны". Он также заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

"Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", - подытожил Вятрович.

После ухода Луценко, следующей в списке партии была Наталья Бойко, однако она решила не идти в парламент. Вятрович поблагодарил ее за это решение.

Напомним, 4 ноября Ирина Луценко подтвердила намерение сложить полномочия депутата в связи с проблемами со здоровьем. Сегодня за прекращение полномочий проголосовал парламент.

В связи с этим Юрий Луценко заявил, что из-за состояния супруги вернулся из Лондона в Киев.

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Теги: депутаты, Рада, Верховная Рада, Ирина Луценко, мандат, Владимир Вятрович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    12.11.2019, 23:26
Оценка:  0
Антибес
Идиотку сменил упорош.Феерично!Впрочем,в"Ев рейской Солидарности"других не держат...)))))
Letohradek    13.11.2019, 00:11
Оценка:  0
Letohradek
Еврейская солидарность - это охрыпшая крыса и выпускники трускавецких курсов! Всасывай дебилоид
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