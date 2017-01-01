Экс-главу банковского надзора НБУ арестовали по делу VAB Банка

Антикоррупционный суд постановил на два месяца взять под стражу Аллу Шульгу и определил залог в размере 15 миллионов гривен.

ВАКС избрал меру пресечения фигуранту дела VAB Банка facebook.com/HACCUkraine

Корреспондент