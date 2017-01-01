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Экс-главу банковского надзора НБУ арестовали по делу VAB Банка

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Антикоррупционный суд постановил на два месяца взять под стражу Аллу Шульгу и определил залог в размере 15 миллионов гривен.
ВАКС избрал меру пресечения фигуранту дела VAB Банка
ВАКС избрал меру пресечения фигуранту дела VAB Банка
facebook.com/HACCUkraine
 
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу VAB Банка в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что в качестве альтернативы предусмотрено внесение залога в размере 15 миллионов гривен.
 
Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 миллиарда гривен в октябре 2014 года.
 
Помимо них о подозрении было сообщено еще пяти лицам.
 
Напомним, в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита Нацбанк признал VAB банк неплатежеспособным, а в марте 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

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Теги: суд, арест, Vab Банк, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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