Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский подписал указ о воинских званиях

Комментариев: 0
В указе прописано, какие воинские звания являются предельными для определенных должностей в ряде силовых структур.
Зеленский подписал указ о воинских званиях
Офис президента
Президент Владимир Зеленский в среду, 13 ноября, подписал указ об офицерских званиях в ВСУ, Нацгвардии и полиции.
 
 
Как отмечается в документе, указ принят "в целях введения единого подхода к определению перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям".
 
Президент, в частности, поручил Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки, Управлению государственной охраны и Службе судебной охраны подать до 21 ноября предложения по перечням должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям, предусмотрев уменьшение количества соответствующих должностей.
 
В указе также прописано, какие воинские звания являются предельными для определенных должностей в ВСУ, Госпогранслужбе, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, СВР и других структурах.
 
Кроме того, президент поручил обеспечить проведение мероприятий по определению уровня подготовки и соответствия занимаемым должностям лиц, занимающих должности, подлежащие замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.
 
Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который направлен на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, звание, Владимир Зеленский, ВСУ, указ президента, Нацгвардия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь