Зеленский подписал указ о воинских званиях

В указе прописано, какие воинские звания являются предельными для определенных должностей в ряде силовых структур.

Президент Владимир Зеленский в среду, 13 ноября, подписал указ об офицерских званиях в ВСУ, Нацгвардии и полиции.

Как отмечается в документе, указ принят "в целях введения единого подхода к определению перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям".

Президент, в частности, поручил Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки, Управлению государственной охраны и Службе судебной охраны подать до 21 ноября предложения по перечням должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям, предусмотрев уменьшение количества соответствующих должностей.

В указе также прописано, какие воинские звания являются предельными для определенных должностей в ВСУ, Госпогранслужбе, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, СВР и других структурах.

Кроме того, президент поручил обеспечить проведение мероприятий по определению уровня подготовки и соответствия занимаемым должностям лиц, занимающих должности, подлежащие замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который направлен на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ.

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