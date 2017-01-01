"Черная пятница" в Украине: ТОП акционных предложений

“Чёрная пятница“… Эти два главных слова мечтает услышать каждый шопоголик. Bigmir.net решил вспомнить, откуда ноги растут у sale-викенда, а еще разобраться, куда бежать за низкими ценами в Black Friday в Украине.

Почему пятница - “черная“?

“Черная пятница“ пришла к нам из США - и принесла желанные товары, вещи и услуги по приятным ценам. Все - благодаря рождественским сейлам, которые накрывают Америку в пятницу после Дня благодарения. “Черной“ пятницу стали называть по нескольким причинам:

в Штатах в бухгалтерской книге учета убытки отмечались красным цветом, а прибыль - черным. Соответственно, после этой пятницы книга становилась черной;

многие американцы в этот день отпрашивались домой, ссылаясь на плохое самочувствие. А сами отправлялись по магазинам в поисках дорогих подарков по низким ценам;

примерно тогда же словосочетание “черная пятница“ стало все чаще проскальзывать у полицейских: они заранее предвидели нереальные пробки на дорогах в это волшебное время года.

Где покупать в “Черную пятницу“ в Украине?

Если пробки на дорогах, очереди на кассу и битва за последнюю пару перчаток не вписываются в ваше понятие об идеальном шопинге, скорее всего, в эти дни вам лучше остаться дома. И... покупать онлайн.

Например, на украинском маркетплейсе скидок и промокодов Pokupon можно купить услугу практически для любой области жизни не выходя из дома. Тысячи компаний и организаций уже подготовили свои горячие предложения: салоны красоты, спортзалы, СПА, клиники, отели, обучающие центры.

И если цены здесь приятные в любое время года, то в период “Черной пятницы“ они и вовсе упадут до - 90%. Киев, Харьков, Днепр, Львов или другие города Украины, как говорится, save the dates: “Черная пятница“ 2019 на Pokupon продлится неделю, с 28 ноября по 4 декабря.

ТОП предложений на Pokupon

До чудо-пятницы еще чуть больше двух недель, но в разделе Black Friday уже сейчас можно найти очень привлекательные предложения.

- 98% на изучение английского языка

В школе British Language Centre предлагают выучить английский онлайн. С сертификатом можно получить 12, 24, 36 или 60 месяцев изучения языка по лучшим ценам.

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А вот в путешествие с Pokupon и вовсе можно отправиться бесплатно. Особенно интересным это предложение будет для тех, кто еще не планировал новогодние каникулы. Среди всех, кто приобретет любую скидку в специальном разделе Black Friday в период с 28 ноября по 4 декабря, Pokupon разыграет новогодний тур в Карпаты.

До самого ожидаемого шопинга года осталось 17 дней. Отсчет пошел.

Pokupon в цифрах