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"Черная пятница" в Украине: ТОП акционных предложенийРеклама

"Черная пятница" в Украине: ТОП акционных предложений

“Чёрная пятница“… Эти два главных слова мечтает услышать каждый шопоголик. Bigmir.net решил вспомнить, откуда ноги растут у sale-викенда, а еще разобраться, куда бежать за низкими ценами в Black Friday в Украине.

Почему пятница - “черная“?

“Черная пятница“ пришла к нам из США - и принесла желанные товары, вещи и услуги по приятным ценам. Все - благодаря рождественским сейлам, которые накрывают Америку в пятницу после Дня благодарения. “Черной“ пятницу стали называть по нескольким причинам:

  • в Штатах в бухгалтерской книге учета убытки отмечались красным цветом, а прибыль - черным. Соответственно, после этой пятницы книга становилась черной;
  • многие американцы в этот день отпрашивались домой, ссылаясь на плохое самочувствие. А сами отправлялись по магазинам в поисках дорогих подарков по низким ценам;
  • примерно тогда же словосочетание “черная пятница“ стало все чаще проскальзывать у полицейских: они заранее предвидели нереальные пробки на дорогах в это волшебное время года.

 Где покупать в “Черную пятницу“ в Украине?

Если пробки на дорогах, очереди на кассу и битва за последнюю пару перчаток не вписываются в ваше понятие об идеальном шопинге, скорее всего, в эти дни вам лучше остаться дома. И... покупать онлайн. 

Например, на украинском маркетплейсе скидок и промокодов Pokupon можно купить услугу практически для любой области жизни не выходя из дома. Тысячи компаний и организаций уже подготовили свои горячие предложения: салоны красоты, спортзалы, СПА, клиники, отели, обучающие центры. 

И если цены здесь приятные в любое время года, то в период “Черной пятницы“ они и вовсе упадут до - 90%. Киев, Харьков, Днепр, Львов или другие города Украины, как говорится, save the dates: “Черная пятница“ 2019 на Pokupon продлится неделю, с 28 ноября по 4 декабря. 

 

 ТОП предложений на Pokupon

До чудо-пятницы еще чуть больше двух недель, но в разделе Black Friday уже сейчас можно найти очень привлекательные предложения. 

- 98% на изучение английского языка

В школе British Language Centre предлагают выучить английский онлайн. С сертификатом можно получить 12, 24, 36 или 60 месяцев изучения языка по лучшим ценам.

-50% на пиццу, роллы и напитки

Сеть ресторанов Mister Cat готова накормить за полцены пиццей или роллами, запить все можно напитком в полстоимости.

 -85% на элитную СПА-программу

Спа-салон You New Spa приглашает согреться, расслабиться и наполниться энергией. Две программы на выбор, со скрабированием, массажем, растиранием, обертыванием ароматерапией и чаепитием.

 Бесплатная поездка на Новый год в Карпаты

А вот в путешествие с Pokupon и вовсе можно отправиться бесплатно. Особенно интересным это предложение будет для тех, кто еще не планировал новогодние каникулы. Среди всех, кто приобретет любую скидку в специальном разделе Black Friday в период с 28 ноября по 4 декабря, Pokupon разыграет новогодний тур в Карпаты.

До самого ожидаемого шопинга года осталось 17 дней. Отсчет пошел.

 Pokupon в цифрах

  • 2020 год станет для компании Pokupon юбилейным: 10 лет в Украине.
  • Более 60 тысяч транзакций в месяц.
  • Ежедневно акции на Pokupon покупают более 8 тысяч человек.
  • В месяц компания имеет более 2 500 000 трафика и признана одним из самых популярных брендов на Facebook.
  • Сервис представлен в 44 городах Украины и насчитывает более 2,5 млн активных пользователей.
  • Покупон дважды награждался премией “Фаворит Успеха“ в номинации “Купонный сервис года“.

 

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