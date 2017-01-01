Суд не стал арестовывать экс-замглавы Нацбанка

По делу о хищении 1,2 миллиарда гривен рефинансирования VAB Банку избрана мера пресечения Писаруку.

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 15 ноября, принял решение о мере пресечения председателю правления Райффайзен Банка Аваль, экс-первому заместителю Нацбанка Александру Писаруку, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Писарук должен внести залог в течение 5 дней, сдать на хранение загранпаспорт, а надеть электронный браслет.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для шести человек по делу VAB Банка. Их подозревают в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка.

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