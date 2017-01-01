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Суд не стал арестовывать экс-замглавы Нацбанка

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По делу о хищении 1,2 миллиарда гривен рефинансирования VAB Банку избрана мера пресечения Писаруку.
Писаруку назначили 5 миллионов гривен залога
Писаруку назначили 5 миллионов гривен залога
НБУ

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 15 ноября, принял решение о мере пресечения председателю правления Райффайзен Банка Аваль, экс-первому заместителю Нацбанка Александру Писаруку, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Суд не стал арестовывать банкира, назначив ему залог 5 миллионов гривен.

Писарук должен внести залог в течение 5 дней, сдать на хранение загранпаспорт, а надеть электронный браслет.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для шести человек по делу VAB Банка. Их подозревают в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка.

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Теги: банки, банк, залог, Антикоррупционный суд
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