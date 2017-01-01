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Штаб ООС показал последствия вчерашнего обстрела дачного поселка

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Под Авдеевкой оккупанты во время обстрела уничтожили жилой дом в дачном поселке.
Штаб ООС показал последствия вчерашнего обстрела дачного поселка
© Штаб ООС
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Штаб ООС показал последствия вчерашнего обстрела дачного поселка
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Пресс-служба Штаба Операции объединенных сил опубликовала фотографии последствий вчерашнего обстрела российскими оккупационными войсками дачного поселка “Акация“, расположенного вблизи Авдеевки. Снимки были размещены на официальной странице Штаба в Facebook.

Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения, - сказано в сообщении.

В результате обстрела в поселке был частично разрушен и загорелся жилой дом.

Напомним, 14 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате огневой атаки врага погиб один украинский воин.

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Теги: штаб ООС, Авдеевка, обстрел, пожар
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