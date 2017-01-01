Нет юридически обоснованных причин для реприватизации "Укртелекома", – СМИ

По мнению аналитиков, юридических оснований для реприватизации "Укртелекома" нет, и намерения ФГИ вернуть компанию в госсобственность обусловлены другими причинами.

Юридические основания для реприватизации “Укртелекома“ отсутствуют. Об этом говорится в материале интернет-издания “Главком“ “Приватизация на французский манер“.

Издание напомнило, что формальным поводом для иска со стороны Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины о расторжении договора купли-продажи акций “Укртелекома“ стали претензии по двум инвестиционных обязательств из более 50-ти, которые брал на себя покупатель предприятия, я которые по версии ФГИ, остались якобы невыполненными. Речь идет о создании и передаче государству выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и инвестирования в предприятие 450 млн долларов.

Однако, как отметил “Главком“, с претензиями ФГИ категорически не согласен нынешний владелец “Укртелекома“. По его мнению, обязательства выполнены в полной мере, а по уровню инвестирования средств в развитие предприятия - даже перевыполнены.

“Он утверждает, что пресловутой сетью фактически давно пользуются госструктуры. А на развитие предприятия за эти годы потрачено гораздо больше, чем 450 млн долларов, что и позволило ему уже через пару лет после приватизации превратиться из убыточного в стабильно развивающееся“, - говорится в материале.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, юридических оснований для реприватизации “Укртелекома“ нет, и, очевидно, намерения ФГИ вернуть компанию в госсобственность обусловленные другими причинами.

“Поскольку финансовые результаты “Укртелекома“ явно демонстрируют положительную динамику его развития, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и общемировую тенденцию падения фиксированной телефонии (ее постепенно вытесняют новые технологии), намерение ФГИ вернуть предприятие в государственную собственность выглядят, как минимум, странно. Поэтому судебные тяжбы вокруг возможной реприватизации “Укртелекома“ аналитики готовы объяснять другими, чем юридические или экономические, реальными причинами“, - отмечается в материале.

Напомним, ранее политолог Константин Бондаренко высказал мнение, что реприватизация подорвет доверие иностранных инвесторов к Украине и станет сигналом непрогнозированности правил игры в стране.

А экономист Андрей Новак подчеркнул отсутствие в данный момент оснований для внедрения механизма реприватизации в Украине. По его мнению, реприватизация станет сигналом миру, что наша страна так и не стала цивилизованным государством.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.