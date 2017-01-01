Зеленский подписал закон о разделении Нафтогаза

Глава государства подписал принятый ранее парламентом закон об анбандлинге Нафтогаза.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она.

Она отметила, что Украина демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Напомним, 31 октября в Верховной Раде был проголосован во втором чтении закон об анбандлинге Нафтогаза. Это позволит Нафтогазу работать по европейским правилам и апеллировать к европейским партнерам по совместной позиции на переговорах.

Верховная Рада на заседании в пятницу, 15 ноября, внесла 14 страниц изменений в законопроект и приняла его.

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