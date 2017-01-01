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Зеленский подписал закон о разделении Нафтогаза

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Глава государства подписал принятый ранее парламентом закон об анбандлинге Нафтогаза.
Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза
Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза
Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она.

Она отметила, что Украина демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Напомним, 31 октября в Верховной Раде был проголосован во втором чтении закон об анбандлинге Нафтогаза. Это позволит Нафтогазу работать по европейским правилам и апеллировать к европейским партнерам по совместной позиции на переговорах.

Верховная Рада на заседании в пятницу, 15 ноября, внесла 14 страниц изменений в законопроект и приняла его.

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Теги: Нафтогаз, закон, Владимир Зеленский, реструктуризация
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Источник: korrespondent.net

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