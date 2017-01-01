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Евросолидарность заявила в СБУ о "госизмене" двух "слуг народа"

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Оба депутата сделали заявления, которые по мнению представителей фракции Порошенко, угрожают национальной безопасности Украины.
Евросолидарность стребует от СБУ открыть дела на двух "слуг"
Евросолидарность стребует от СБУ открыть дела на двух "слуг"
eurosolidarity.org

Депутаты фракции Европейская солидарность обратились в Службу безопасности и Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовные производства против двух депутатов Слуги народа Максима Ткаченко и Евгения Шевченко. Об этом говорится в депутатском запросе, опубликованном в пятницу, 15 ноября, на сайте фракции Евросолидарность.

"Просим дать правовую оценку публичным действиям народных депутатов Максима Ткаченко и Евгения Шевченко; возбудить уголовные производства и предпринять меры с целью обеспечения неотвратимости наказания за соответствующие преступные деяния", - говорится в тексте.

В Евросолидарности считают, что Шевченко в российском телешоу, обвинив украинских националистов в продолжении войны на Донбассе, совершил государственную измену и угрожает национальной безопасности Украины.

Ткаченко, в свою очередь, заявив о возможности сотрудничества с членами "ЛДНР" после деоккупации украинской земли, "фактически призвал признать боевиков".

Ранее в Евросолидарности заявляли, что Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом.

Также сообщалось, что фракции Слуга народа советовала депутату Евгению Шевченко не общаться с российским Первым каналом.

 

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Теги: СБУ, запросы, нардепы, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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