Евросолидарность заявила в СБУ о "госизмене" двух "слуг народа"
Депутаты фракции Европейская солидарность обратились в Службу безопасности и Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовные производства против двух депутатов Слуги народа Максима Ткаченко и Евгения Шевченко. Об этом говорится в депутатском запросе, опубликованном в пятницу, 15 ноября, на сайте фракции Евросолидарность.
"Просим дать правовую оценку публичным действиям народных депутатов Максима Ткаченко и Евгения Шевченко; возбудить уголовные производства и предпринять меры с целью обеспечения неотвратимости наказания за соответствующие преступные деяния", - говорится в тексте.
В Евросолидарности считают, что Шевченко в российском телешоу, обвинив украинских националистов в продолжении войны на Донбассе, совершил государственную измену и угрожает национальной безопасности Украины.
Ткаченко, в свою очередь, заявив о возможности сотрудничества с членами "ЛДНР" после деоккупации украинской земли, "фактически призвал признать боевиков".
Ранее в Евросолидарности заявляли, что Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом.
Также сообщалось, что фракции Слуга народа советовала депутату Евгению Шевченко не общаться с российским Первым каналом.
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