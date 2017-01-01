Суд отправил сотрудницу ОП под домашний арест

Подозреваемая в мошенничестве обязана носить электронный браслет. По данным СМИ, речь идет о Светлане Кондзеле.

Руководительнице одного из департаментов Офиса президента Украины назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

По информации ряда СМИ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле, которую подозревают в мошенничестве. По информации ряда СМИ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле, которую подозревают в мошенничестве.

"Высший антикоррупционный суд применил к руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета", - отметили в САП.

При этом прокурор настаивал на применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7,684 миллиона гривен залога.

В ведомстве также подчеркнули, что вопрос обжалования мер решится после ознакомления с полным текстом решений суда.

Ранее ВАКС избрал меры пресечения двум другим подозреваемым по делу. В частности, экс-заместитель министра культуры Виктория Лесничая арестована с возможностью залога в размере 576,3 тысячи гривен.

Напомним, 12 ноября стало известно, что НАБУ задержало директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю на крупной взятке.

Как уточнили в ведомстве, по подозрению в получении взятки была задержана группа лиц, среди которых руководительница одного из департаментов ОП, а также ее сообщница – бывшая заместительница Министра культуры Украины.

По данным следствия, они требовали 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз.

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