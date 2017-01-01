На Одесчине полицейское авто загорелось на ходу

По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться.

К счастью, никто не пострадал bessarabiainform.com

В Одесской области в Измаеиле 16 ноября на ходу загорелся полицейский автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой, который направлялся на вызов коллег- патрульных, сообщает пресс-центр правоохранителей.

Отмечается, что машина ехала на помощь к патрульным, которые задержали злоумышленников, перевозивших подозрительный металл.

"По пути следования машина с полицейскими внезапно загорелось. По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться, а также забрать с собой ценные вещи и документы", - говорится в сообщении.

На место ЧП прибыли сотрудники ГСЧС, которые погасили пламя, однако огонь полностью уничтожил пассажирский автомобиль.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

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