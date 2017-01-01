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На Одесчине полицейское авто загорелось на ходу

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По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться.
К счастью, никто не пострадал
К счастью, никто не пострадал
bessarabiainform.com
В Одесской области в Измаеиле 16 ноября на ходу загорелся полицейский автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой, который направлялся на вызов коллег- патрульных, сообщает пресс-центр правоохранителей.
 
Отмечается, что машина ехала на помощь к патрульным, которые задержали злоумышленников, перевозивших подозрительный металл. 
 
"По пути следования машина с полицейскими внезапно загорелось. По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться, а также забрать с собой ценные вещи и документы", - говорится в сообщении. 
 
На место ЧП прибыли сотрудники ГСЧС, которые погасили пламя, однако огонь полностью уничтожил пассажирский автомобиль. 
 
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
 
Напомним, на Львовщине пьяный полицейский устроил смертельное ДТП.
 
Еще стало известно, что Нацполиция закупит более 800 автомобилей.

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Теги: ЧП, полиция, пожар, Одесская область, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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