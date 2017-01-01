Нацбанк разрешит снимать наличку в торговых точках

Регулятор считает, что такой шаг позволит сократить сегмент теневой экономики и поспособствует развитию безналичной сферы.

Национальный банк намерен предоставить украинцам возможность получать наличные со своих электронных счетов из касс торговых предприятий, сообщается в понедельник, 18 ноября, в пресс-центре НБУ.

"Нацбанк предлагает предоставить возможность держателям электронных платежных средств в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций", - говорится в сообщении.

В регуляторе считают, что такой шаг позволит сократить сегмент теневой экономики, а также развивать безналичную сферу и повысить финансовую инклюзию украинцев.

Кроме того, в НБУ хотят урегулировать операции с наличными для перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финучреждениями, но при этом имеют право предоставлять отдельные финуслуги.

Отметим, международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд. В октябре они снизились на 0,2% (на $34,88 млн) и составили $21 402,93 млн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet