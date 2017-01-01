В Харькове "заминировали" все больницы, ТРЦ, гостиницы и детсады

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании и осматривают все объекты города.

В Харькове полиция проверяла десятки объектов на наличие взрывчатки МВД Украины

В Харькове "заминировали" все больницы, торговые центры, гостиницы, детсады и жилые дома. Об этом сообщает в Facebook полиция Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах поступило на электронную почту полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

"Сотрудники полиции проверяют информацию о минировании... Обзор мест происшествия продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути. Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен на станции Миргород. Пассажиров высадили.

А на прошлой неделе неизвестные сообщили о минировании поезда, который направлялся в сторону Львова из Киева.

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