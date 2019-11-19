Глава Минэнерго: Предложение Газпрома неприемлемо
Киев не согласен с предложением Москвы отказаться от претензий и подписать договор о транзите газа только на один год.
Предложение Газпрома о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV 18 ноября.
"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - отметил глава Минэкоэнерго.
При этом он выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.
Ранее в понедельник стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины.
В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
Напомним, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря 2019 года.
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Думаю, что уже в 2010 г., когда началось строительство "Сев. потока 1", мoскaли уже планировали прекратить (или макс. сократить) транзит через Украину к 2020 г., а в 2016, когда началось строительство "СП 2", они это решение окончательно утвердили.
Т.е. отказ от транзита уже давно решен.