Глава Минэнерго: Предложение Газпрома неприемлемо

Киев не согласен с предложением Москвы отказаться от претензий и подписать договор о транзите газа только на один год.

Предложение Газпрома о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV 18 ноября.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - отметил глава Минэкоэнерго.

При этом он выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Ранее в понедельник стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины.

В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Напомним, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря 2019 года.

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