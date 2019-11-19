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Глава Минэнерго: Предложение Газпрома неприемлемо

Комментариев: 3
Киев не согласен с предложением Москвы отказаться от претензий и подписать договор о транзите газа только на один год.
Рф предложила Украине неприемлемые условия контракта по транзиту газа
Рф предложила Украине неприемлемые условия контракта по транзиту газа
utg.ua
 
Предложение Газпрома о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV 18 ноября.
 
"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - отметил глава Минэкоэнерго.
 
При этом он выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.
 
Ранее в понедельник стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины.
 
В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
 
 
Напомним, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря 2019 года. 

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Теги: Украина-Россия, газовые контракты, транзит газа, Алексей Оржель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Graddfeydd    19.11.2019, 03:24
Оценка:  +2
Graddfeydd
Правильная позиция - ватным скотам верить нельзя.

Думаю, что уже в 2010 г., когда началось строительство "Сев. потока 1", мoскaли уже планировали прекратить (или макс. сократить) транзит через Украину к 2020 г., а в 2016, когда началось строительство "СП 2", они это решение окончательно утвердили.
Graddfeydd    19.11.2019, 03:33
Оценка:  +1
Graddfeydd
Учитывая лаг на принятие решений, проектирование и выделения финансирования, нетрудно понять, что "Северный поток 1" начали строить после событий 2008 года, в "СП 2" - после событий 2014 года, когда стало понятно, что Овощ не удержит Украину в орбите России.

Т.е. отказ от транзита уже давно решен.
Graddfeydd    19.11.2019, 03:39
Оценка:  +1
Graddfeydd
Опечатка: "СП 1" - после событий 2004 года, "СП 2" - после событий 2014 года.
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