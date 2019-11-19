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Карл Волох: Реакция властей относительно Ляшко неадекватная, это показательная порка

Комментариев: 3
Карл Волох: Реакция властей относительно Ляшко неадекватная, это показательная порка

Действия прокуратуры в отношении лидера Радикальная партия Олега Ляшко неадекватные, власть устроила показательную порку. Об этом заявил политический аналитик Карл Волох, комментируя вручение прокуратурой подозрения Олегу Ляшко за драку с Андреем Герусом, пишет Обозреватель.

"Абсолютно неадекватно, как по мне. Знаете, мы вообще живем в какой-то парадоксальной ситуации, когда, условно говоря, три подряд сообщения от людей, которые имеют непосредственное отношение к фракции "Слуга народа", о том, что там выплачиваются, например, в конвертах очень серьезные суммы ежемесячно, не находят вообще никакого отражения, они даже не вносятся в ЕРДР, никто их не проверяет и т.д. А тут вдруг где-то кто-то с кем-то потолкался, и это становится поводом для моментального подозрения. Выглядит все очень жалко как по мне", – сказал Волох.

По его мнению, история с Олегом Ляшко – это показательное наказание, которое власть применяет, чтобы запугать оппонентов.

"С Ляшко в данном случае сделали показательную порку. Для того, чтобы все поняли, кто в доме хозяин и против кого нельзя хвост поднимать", – считает Волох.

Напомним, сегодня Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен через внесенную депутатом поправку к закону.

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Комментариев (3)
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asfd0    19.11.2019, 10:25
Оценка:  0
asfd0
Ляшку не привыкать к показательной порке )))
alex-zol    19.11.2019, 10:18
Оценка:  +1
alex-zol
нет, мистер! это не показательная порка. это уголовное преступление, а закон один для всех!!!
Хулиганка*    19.11.2019, 10:14
Оценка:  +1
Хулиганка*
А Винни Пух считает, что все по закону...кто вообще такой этот папа Карлыбруни? (волох), чтобы его мнение выносить в отдельную статью?
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