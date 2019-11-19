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Кучеренко: Одобрение "поправки Геруса" - настоящее преступление, а не столкновение в Борисполе

Комментариев: 2
Кучеренко: Одобрение "поправки Геруса" - настоящее преступление, а не столкновение в Борисполе

Пренебрежение регламентными нормами, обман и манипуляции председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса в ходе принятия его поправки о возобновлении импорта электроэнергии из РФ являются настоящим преступлением. В то время, как в ВИП-зале аэропорта “Борисполь“ ничего трагического не произошло. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя сегодняшнее рассмотрение судом ходатайства прокуратуры об избрании Олегу Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей.

“Хочу попробовать донести свою позицию“ пострадавшему. Андрей, не опускайте “ниже плинтуса“ и так небольшой свой авторитет как руководителя комитета и начинающего политика. Найдите в себе силы не вестись на указания ваших “старших товарищей“, которые ведут свои большие финансовые баталии со своими конкурентами. Ничего трагического в ВИП-зале Борисполя не произошло, а ваше наглое и дерзкое пренебрежение регламентом, манипуляции и прямой обман в ходе рассмотрения вашей “эпохальной“ правки является само по себе преступлением и вызвало бурю эмоций не только у господина Ляшко, но и у тысяч адекватных и патриотических украинцев“ - написал Кучеренко.

Он также отметил, что проконсультировался с юристами и они не подтвердили уверенность Андрея Геруса в юридической квалификации инцидента, произошедшего между ним и Олегом Ляшко.

Ранее народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус должен быть освобожден от должности председателя комитета из-за лоббирования интересов олигархов.

Напомним, 18 ноября Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту “Борисполь“ и направила в суд ходатайство об избрании ексдепутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. 6 ноября в VIP-терминале аэропорта “Борисполь“ лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко подрался с депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии.

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Комментариев (2)
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alex-zol    19.11.2019, 13:06
Оценка:  0
alex-zol
Геруса судите отдельно и за свое, Ляшка за свое. А то опять тот хороший, тот плохой.
vicinq    19.11.2019, 12:23
Оценка:  0
vicinq
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