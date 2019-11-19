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Правительство хочет пустить на игорный рынок Украины россиян и офшоры – СМИ

Комментариев: 3
Правительство хочет пустить на игорный рынок Украины россиян и офшоры – СМИ

Эксперты призывают Кабинет министров доработать законопроект о легализации игорного бизнеса и ликвидировать возможность присутствия в Украине российских и офшорных букмекеров, пишут "Факты".

В материале указывается, что правительство допускает получение лицензии юридическим лицом-нерезидентом. В связи с этим эксперты видят серьезные риски для украинского азартного рынка.

"В Европе есть пример Мальты — единственного государства, разрешившего раздавать оффшорные лицензии букмекерам. Для Мальты такой шаг закончился проблемами — ее игровые лицензии не признаются в других странах Евросоюза, а в судах рассматривается множество дел не в пользу мальтийских интересов", - говорится в статье.

По словам эксперта Украинского института будущего Александра Чебаненко, мальтийские игорные компании используются криминалитетом для отмывания незаконно приобретенного имущества на просторах Европы.

Аналитики считают, что такая судьба ждет и Украину. Особую опасность представляет допуск к рынку компаний государства-агрессора.

Издание напоминает, что в Украине были прецеденты, связанные с такими рисками. Так, в 2015 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по подозрению букмекерской компании "Пари-Матч" в отмывании средств и выводе в Россию около $350 млн в год. В 2016 году СБУ проводила обыски в "Фаворите" по подозрению в организации нелегального бизнеса и финансированию террористической деятельности на Донбассе.

В то же время, 58% украинцев не поддерживают инициативу правительства легализовать азартные игры. Согласно исследованию компании "Рейтинг", только 11% хотят легализации.

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Комментариев (3)
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ВыВсеВрети    19.11.2019, 12:44
Оценка:  0
ВыВсеВрети
интересно, артикль домик построил рядом с хряком?!...)))))))
Григорич    19.11.2019, 12:39
Оценка:  -3
Григорич
РФ на игорный рынок пустить а не земельный нет )))
Путин_xyйло    19.11.2019, 12:30
Оценка:  +2
Путин_xyйло
В Украине этот игорный "рынок" и так весь под контролем маскавитов и под охраной Авакова!
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