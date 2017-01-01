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ВАСУ занялся делом Насирова

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Дело, которое ранее рассматривалось в нескольких судах перешло в Антикоррупционный суд, который уже начал рассматривать дело по существу.
Суд начал рассматривать дело Насирова
Суд начал рассматривать дело Насирова
slidstvo.info

Высший антикоррупционный суд (ВАСУ) начал первое заседание по рассмотрению дела по существу в отношении бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом во вторник, 19 ноября,  сообщает Укринформ.

На заседании присутствуют сам Насиров и его адвокаты, а также прокуроры САП Андрей Перов и Роман Симкив.

Председательствующий судья по делу - Игорь Строгий.

Прокурор САП Симкив начал зачитывать краткую версию обвинительного акта.

Напомним, экс-председателя ГФС Романа Насирова задержало НАБУ 2 марта 2017 года в рамках расследования "газового дела" экс-депутата Александра Онищенко. Через две недели его отпустили под залог в размере 100 млн грн.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге.

По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.

31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС, однако 11 декабря Окружной админсуд Киева принял решение о восстановлении Насирова на этом посту. Кабмин обжаловал это решение.

Также 4 марта 2019 года Шевченковский райсуд Киева уменьшил Насирову размер залога с 100 млн гривень до 36 миллионов.

В сентябре Центр противодействия коррупции сообщил, что Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу Насирова.

Дело Насирова рассматривал Шевченковский райсуд, однако 23 октября оно было передано в ВАСУ. Высший антикоррупционный суд 8 ноября провел подготовительное заседание по делу Насирова и назначил первое заседание по рассмотрению дела по существу на 19 ноября.

 

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Теги: суд, ВАСУ, Роман Насиров
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Источник: korrespondent.net

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