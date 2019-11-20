Названа стоимость обучения "слуг народа" в Трускавце

За проживание и обучение 254 избранных депутатов новосозданная партия выложила более 11 миллионов гривен.

254 депутата неделю жили и учились в санатории Delo.ua

Недельный курс обучения тогда еще избранных нардепов от Слуги народа в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн гривен. Об этом говорится в финансовом отчете Слуги народа за третий квартал 2019 года, сообщает в среду, 20 ноября, LIGA.net.

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Отмечается, что 5,8 млн гривен партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн гривен - за проживание в отеле.

За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от Слуги народа 2,1 млн гривен. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тысяч гривен.

Еще 1,2 млн гривен составил подоходный налог, а 80 тысяч гривен – военный сбор.

Напомним, в конце июля - начале августа "слуги народа" прошли недельное обучение в Трускавце, которое проводила Киевская школа экономики.

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