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Названа стоимость обучения "слуг народа" в Трускавце

Комментариев: 2
За проживание и обучение 254 избранных депутатов новосозданная партия выложила более 11 миллионов гривен.
254 депутата неделю жили и учились в санатории
254 депутата неделю жили и учились в санатории
Delo.ua

Недельный курс обучения тогда еще избранных нардепов от Слуги народа в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн гривен. Об этом говорится в финансовом отчете Слуги народа за третий квартал 2019 года, сообщает в среду, 20 ноября, LIGA.net.

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Отмечается, что 5,8 млн гривен партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн гривен - за проживание в отеле.

За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от Слуги народа 2,1 млн гривен. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тысяч гривен.

Еще 1,2 млн гривен составил подоходный налог, а 80 тысяч гривен – военный сбор.

Напомним, в конце июля - начале августа "слуги народа" прошли недельное обучение в Трускавце, которое проводила Киевская школа экономики.

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Теги: деньги, Партия, Трускавец, Слуга народа
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Комментариев (2)
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Мыкола    20.11.2019, 13:37
Оценка:  0
Мыкола
Это не слуги народа.Это слуги Сороса !
ВосставшийИзБана    20.11.2019, 13:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Слуги Сиона.
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