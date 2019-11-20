Глава ГБР заявил о провокации с фейковыми записями

В сети появились аудиозаписи, якобы сделанные в кабинете главы ГБР. Труба говорит, что это фейк.

Директор Госбюро расследований Роман Труба в среду, 20 ноября, заявил о провокации после публикации неких записей якобы с прослушки его кабинета, пишет УНН.

Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы.

Он заявил в этом контексте, что "должность директора ГБР - это должность, которая связана постоянно с наибольшими рисками, которые могут быть".

"В период, когда ГБР может становиться более эффективным и еще более независимым, есть большое количество желающих. Иногда желающие объединяются. Я, как руководитель, постоянно понимаю, что в отношении меня, относительно правоохранительного органа могут быть провокации и фейки. Я давно ожидал, и уверен, что на этом не будет поставлена точка. Эти публикации - это фейк и это провокация. Они меня не сломали, я знал, что они возможны, гораздо раньше. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Буду ли подавать в отставку. Не буду", - подчеркнул директор ГБР.

Также он пообещал в ближайшее время обнародовать результаты расследования относительно обнаружения в своем кабинете аппаратуры для прослушивания.

"Мы знаем много ответов на те вопросы, которые интересуют не только меня, поскольку прослушка была поставлена в моем кабинете, а которые интересуют и общество. Я надеюсь, что в ближайшее время вы услышите о результатах этого расследования, а они будут", - сказал Труба.

На ситуацию с записями отреагировал генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщает Liga.net.

По его словам, чтобы начать проверку обнародованных в Telegram-канале аудиозаписей разговоров, должны быть оригиналы этих записей и устройства, с помощью которых они были сделаны. "Если их нет, оригиналов, то что мы можем проверять?", - ответил глава ГПУ на вопрос о том, будут ли проверяться записи.

При этом он признал, что самого факта публикации записей может быть достаточно для открытия уголовного дела.

"Давайте сначала поймем, насколько эти аудиозаписи являются аутентичными, поскольку очевидно, что при современном развитии технологий скомпилировать можно все что угодно", - сказал Рябошапка.

Также вопрос о записях сегодня задали президенту Владимиру Зеленскому.

"Я честно скажу, что сегодня у меня более серьезная задача. Я не знаю, правда, не знаю, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу", - ответил он журналистам во время визита в Станицу Луганскую.

Ранее сообщалось, что в кабинете главы ГБР нашли прослушку. Роман Труба заявил, что прослушивающая аппаратура было вмонтирована в вентиляционную систему. Он связывает это с расследованиями резонансных дел.

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