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НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа БПП

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Народный избранник помог бизнесмену наладить поставку Укрзализныце метизной продукции по завышенной цене.
Валерий Ищенко сидит под домашним арестом
Валерий Ищенко сидит под домашним арестом
ZIK

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу бывшего народного депутата. Ему вменяют завладение 20 млн гривен Укрзализныци и покушение на завладение еще 44 млн гривен, сообщается на сайте НАБУ в среду, 20 ноября.

По версии следствия, в 2015 году к народному депутату обратился частный предприниматель с просьбой помочь наладить поставку Укрзализныце метизной продукции по завышенной цене. Депутат согласился и привлек к схеме своего финансового советника. Он также обратился к внештатному советнику главы Администрации президента, чтобы тот повлиял на должностных лиц Укрзализнычпостача (закупочное подразделение УЗ).

В итоге частная компания выиграла в конкурсных торгах и подписала договор на поставку продукции по цене, которые почти в два раза превышали среднерыночные. Укрзализныця получила ущерб на сумму больше 20 млн гривен.

В январе 2016 года этой схемой заинтересовалось НАБУ. В июле того же года были установлены и задержаны первые пять подозреваемых, среди которых представители коммерческих структур и служащие Укрзализныци. В конце того же года сообщили о подозрении бывшему и.о. начальника Укрзализнычпостача и организатору преступления – бенефициару ООО Инкомм, которого пришлось объявить в розыск. В марте 2017 года дело направили на рассмотрение Соломенского районного суда Киева.

В июле 2017 года сообщили о подозрении еще четырем лицам, а в августе 2018 года этот эпизод направили в тот же Соломенский суд.

В 2019 году круг подозреваемых расширился бывшим народным депутатом, его финансовым советником и бывшим внештатным советником главы АП. В октябре 2019 года им сообщили о подозрении.

НАБУ не называет имени нардепа, но ранее сообщалось, что подозрение из-за хищений в Укрзализныце объявлено бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко.

В октябре Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, а позже наложил арест на его имущество.

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Теги: коррупция, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, хищение, Укрзализныця, нардеп, НАБУ, Блок Петра Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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