Украина подала апелляцию по делу Маркива

Апелляцию на решение итальянского суда о 24 годах заключения для украинского военного Виталия Маркива рассмотрят весной 2020 года.

Украина подала апелляцию на решение суда в городе Павия в Италии по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в четверг, 21 ноября.

В офисе президента сообщили, что апелляция была подана Украиной 20 ноября. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года.

"Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Марков. Кроме того, Украина считает принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанного на суверенитете и равенства государств", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардейца Виталия Маркива, который ранее был приговорен к 24 годам тюрьмы.

Приговор украинцу в Италии. За что 24 года?

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