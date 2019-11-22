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МИД о первом решении Гааги: Арбитраж нас услышал

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Арбитраж в Гааге изменил название "морского дела" Украины против РФ и определил график его рассмотрения.
Елена Зеркаль выступила на слушаниях Арбитражного трибунала в Гааге
Елена Зеркаль выступила на слушаниях Арбитражного трибунала в Гааге
Lana Zerkal / Facebook

Арбитражный суд в Гааге утвердил график рассмотрения дела Украина против России в отношении захваченных украинских военных кораблей. Об этом сообщила заместитель главы МИД, агент Украины в этом деле Елена Зеркаль на совей странице в Facebook в пятницу, 22 ноября.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели девять месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал. Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс", – написала Зеркаль.

Согласно расписанию, Украина должна подать свой меморандум в течение 6 месяцев, но может сделать это и раньше. С момента подачи у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции.

При этом Украина имеет право прокомментировать возражения россиян и обратиться к Арбитражу с просьбой их отклонить.

"Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно", – отметила Зеркаль.

Соответственно, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на две стадии (юрисдикционную и по существу) и примет решение о дальнейших стадиях рассмотрения дела.

В случае принятия решения о разделении процесса на две стадии Украина получит три месяца на подготовку ответа на российские возражения. Если разделения не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контрмеморандум в течение шести месяцев с даты вынесения Арбитражем решение об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний.

Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаниям, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний.

Напомним, 21 ноября в Гааге начались первые слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением Конвенции ООН по морскому праву относительно захвата трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

В МИД считают, что Россия до сих пор не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву о возврате захваченных кораблей и освобождении их экипажей.

Как известно, накануне вечером возвращенные корабли прибыли в Очаков Николаевской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.

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Теги: Россия, Украина, Гаагский трибунал, Украина-Россия, МИД Украины, суд, корабли, моряки, МИД, захват, арбитраж, украинские моряки, арбитражный суд, Гаага
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Graddfeydd    22.11.2019, 23:33
Оценка:  0
Graddfeydd
Очень жаль, что Зеркаль уходит из МИДа - среди тупых клоунов она была одним из немногих реальных профессионалов. Теперь рулить будут "проффесора" вроде Сивохи, которые извиняться перед мocкaлями собрались за то, что они войну на нашей территории организовали...
Колишній-східняк    22.11.2019, 22:59
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Збочена міль колись таки своє отримає...
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