Глава ПриватБанка попал в реанимацию – нардеп

У предправления Приватбанка Крумханзла якобы в тренажерном зале случился инфаркт, сообщил Дубинский.

У председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла "произошел инфаркт", сообщает народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек", - отметил Дубинский.

В пресс-службе Приватбанка Корреспондент.net не подтвердили информацию об инфаркте у председателя. Крумханзлу была оказана медицинская помощь и сейчас состояние его здоровья не вызывает беспокойства.

"Он был в спортивном зале, в Украине, почувствовал недомогание, ему вызвали скорую помощь. Отвезли в медучреждение, где ему была оказана медицинская помощь. Диагноз - переутомление. После оказания медпомощи его оставили под наблюдением врачей", - сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Ранее сообщалось, что мэра Одессы Геннадия Труханова госпитализировали в больницу, и он перенес операцию.

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