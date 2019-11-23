Хомчак о взрывах в Балаклее: Полетят головы

Начальник Генштаба сообщил, что безнаказанности не будет и "полетят головы" из-за взрывов на складах в Балаклее.

Недавняя трагедия на складах боеприпасов в Балаклее, в результате которой погибли украинские военнослужащие, стала результатом служебной халатности, за которую понесут ответственность конкретные должностные лица.

Об этом заявил в интервью в Брюсселе начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который принял участие в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета ЕС, передает Укринформ.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее сейчас продолжается ", – сказал Хомчак.

Он выразил убеждение, что последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые происходили в предыдущие годы.

"Я участвовал в расследовании по всем тем арсеналах в качестве тогда главного инспектора Вооруженных Сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдет из Вооруженных сил из-за того, что они это допустили. Я никому не стану прощать таких случаев, потому что безнаказанность – она порождает только больший беспорядок и опасность", – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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