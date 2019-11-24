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Коболев намерен дать показания против Джулиани

Комментариев: 2
Глава Нафтогаза заявил о готовности дать показания в США против адвоката Трампа и его партнеров.
Андрей Коболев готов свидетельствовать в федеральном расследовании в США
Андрей Коболев готов свидетельствовать в федеральном расследовании в США

Генеральный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев готов дать показания в ходе федерального расследования в США против личного адвоката президента США Руди Джулиани. Об этом Коболев заявил в эксклюзивном интервью Time.

"Высока вероятность того, что меня будут приглашать для дачи показаний по этому делу. Если меня вызовут, я буду готов явиться и дать показания", - сказал Коболев.

На вопрос, готов ли он предоставить прокурорам информацию о Джулиани или о его помощниках Игоре Парнасе и Льве Фрумане, Коболев ответил: "И то, и другое. Все связано".

Запланированные закрытые показания Коболева, о которых ранее не сообщалось, могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза, которое выступало против их попыток заключить выгодную газовую сделку в Украине.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют деятельность Джулиани на предмет нарушения им законодательства о финансировании избирательных кампаний и незаконном лоббировании. Расследование связано с делом против двух соратников Джулиани - Игоря Фрумана и Льва Парнаса. В прошлом месяце им предъявили подозрение о нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Двое помощников Джулиани не признают себя виновными в незаконном финансировании кампаний для продвижения своих деловых интересов.

Джулиани опроверг обвинения в нарушениях и настоял, что он не связан с газовой компанией Global Energy Producers, принадлежащей Фруману и Парнасу.

"У меня нет личного интереса к какому-либо бизнесу в Украине, включая этот бизнес", - сказал Джулиани в интервью журналу на прошлой неделе.

Сообщалось, что минувшей весной Фруман и Парнас, стремясь заключить газовое соглашение, также помогли Джулиани оказать давление на украинское правительство, чтобы оно начало расследование в отношении политического конкурента президента Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена.

 

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Теги: США, Украина-США, суд, Нафтогаз, расследование, Трамп, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Asmo    24.11.2019, 10:00
Оценка:  +1
Asmo
На самом деле хедлайн у статьи не соответствует действительности..Правильно было бы назвать : Коболев намерен дать показания по делу Джулиани..
VSHIVANKA    24.11.2019, 09:35
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПИПЕЦ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ВСТРЯЛА ....
КУДА ВЫ ЛЕЗЕТЕ СЯВКИ ВОНЮЧИЕ ?!
ТРАМП ВАМИ ПОДОТРЕТСЯ И ВЫБРОСИТ ....)))
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